印度男童欣賞落日受傷 台灣警車接駁送醫

一名印度男童8日在嘉義縣二延平步道欣賞落日美景時不慎跌倒，頭部受傷，男童的家人心急如焚，於是到派出所求援，並透過導遊翻譯，請求警方協助。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 108年6月9日

（中央社記者江俊亮嘉義縣9日電）一名參加旅行團的8歲印度男童昨天傍晚在嘉義縣二延平步道不慎跌倒，頭部受傷，由警方開巡邏車接駁下山送醫，經包紮治療後，幸無大礙。

嘉義縣警察局中埔分局今天發布新聞稿指出，昨天下午5時許，有10餘名印度籍遊客，帶著頭部受傷流血的男童到公田派出所請求援助；原來是印度籍男童與家人參加台灣旅行團，暢遊阿里山之後，在最後一個景點不慎跌倒受傷。

印度旅行團導遊向警方表示，這名男童與家人昨天到阿里山森林遊樂區旅遊，返程時準備在番路鄉二延平山欣賞落日、夕陽、雲海等美景，但男童卻在二延平步道入口處（阿里山公路52.8公里）不慎跌到，頭部受傷。

由於男童後腦杓血流如注，加上地處偏遠山區，交通不便，男童的家人心急如焚，於是到派出所求援，並透過導遊翻譯，請求警方協助。

公田派出所副所長李昆良見狀，立即請同仁以巡邏車載傷童及父親下山，並以警用電話通知消防局派遣救護車，在阿里山公路（台18線）觸口派出所前等候，以接駁方式，將男童護送至嘉義市聖馬爾定醫院治療。

印度籍男童經包紮治療後已無大礙，並於昨晚與旅行團會合，繼續在台的旅遊行程。男童父親臨行前透過導遊翻譯，再三感謝警方協助，稱讚台灣警察熱心助人，為台灣之旅留下深刻印象。（編輯：黃世雅）1080609