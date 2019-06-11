小貨車國道撞護欄4人傷 客運減速遭追撞

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）國道1號北上頭屋路段今天上午發生小貨車自撞事故，造成車上4人受傷送醫，一輛統聯客運見狀減速遭後方大貨車追撞，所幸無人受傷。

苗栗縣消防局上午近9時接獲報案指稱，國道1號北上127公里頭屋交流道附近發生車禍，隨即出動人車前往救援，現場一輛小貨車疑似打滑撞擊護欄，造成車上4人受傷，陸續送往衛福部苗栗醫院救治。

4名傷者包括21歲黃姓駕駛，胸、腹部挫傷，左腳踝扭傷，坐在副駕駛座的邱姓男子（21歲）右手腕、右腳踝及左側背部疼痛，後座一對陳姓兄弟檔，其中42歲弟弟左眼瘀青、雙肩疼痛，44歲哥哥疑似被拋出車外，造成右耳、臉部、雙手等多處撕裂傷及擦傷，傷勢較為嚴重，仍在做詳細檢查。

國道公路警察局第2大隊造橋分隊長林鈺璿指出，小貨車自撞內側護欄後，停在中線車道，車上共4名傷者在國道上待援，駕駛經酒測無酒駕情事，但事故發生後，一輛行經該路段的統聯客運隨即減速，遭後方一輛大貨車追撞，所幸未進一步釀成傷亡。

受到梅雨鋒面影響，苗栗地區今天凌晨起陸續降下間歇性大雨，事故發生時雨勢明顯，詳細車禍原因正由警方調查中。（編輯：張銘坤）1080611