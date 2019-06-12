感情糾紛勒斃女友 男子殺人罪遭起訴

（中央社記者蕭博文台北12日電）台北市張姓男子不滿曾姓女友常到其他男子家過夜，徒手勒斃女友後自殺未遂。士林地檢署今天偵結全案，依殺人罪起訴張男。

檢方起訴書指出，張姓男子與曾姓女友同居北市大同區赤峰街一處出租套房，2人多次為了曾女常到黃姓男同事住處過夜而起爭執。

今年3月22日，曾姓女子離開同居套房，在電話中告知張姓男子將到黃姓男子住處過夜，張男因而心生不滿，獨自留在套房內等候曾女。

3月24日上午8時許，曾姓女子返回與張姓男子的同居套房，張男質問曾女這幾天是否都在黃男住處過夜，曾女不予理會，張男盛怒之下，趁曾女背對他更衣時徒手勒住曾女頸部致死。

張姓男子犯案後意圖自殺，因害怕而遲遲不敢下手，直到同日晚間近11時，持美工刀割傷自己的右頸而大量出血。曾女同事因曾女未上班前往查看，赫見曾女與張男一同躺在床上，但曾女身體已僵硬冰冷，連忙報警處理。

張姓男子經送醫急救後保住一命，坦承所有犯罪事實；檢警另查出張男在案發前，曾擅自拿女友提款卡盜領新台幣4萬元，今天依非法由自動付款設備取財罪嫌、殺人罪嫌起訴張男。（編輯：方沛清）1080612