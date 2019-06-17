為71萬債務殺人棄屍 男判16年定讞

（中央社記者林長順台北17日電）宜蘭吳姓男子因積欠邱姓男子新台幣71萬5000元債務及高額利息心生不滿，將邱男勒斃後棄屍山區。最高法院今天維持一、二審認定，判吳男16年徒刑、褫奪公權6年定讞。

判決指出，58歲吳男因積欠65歲邱男71萬5000元債務，一個月還要新台幣5萬元利息，並曾被告知會遭小弟催討，引發不滿。吳男於去年1月30日向邱男騙稱要去借錢還債，趁隙將邱男勒斃，再將邱男棄屍到員山鄉一處偏僻山區。

邱男同居女子當晚等不到邱男返家，向警方報失蹤。吳男隔天還跟邱男女友一起再到警局，請求警方調閱邱男通聯紀錄。警方發現吳男講話前後不一，並積欠邱男債務，涉有重嫌，但當時因無證據只能先請他離去。

吳男隨後向警方投案，並帶警方前往棄屍現場尋找屍體。警方在員山鄉山區順利找到被卡在下邊坡樹木的邱男屍體。

宜蘭地方法院審理後，認為吳男到案後坦承犯行、尚知悔悟，未與被害人家屬達成和解，殺人部分處有期徒刑14年8月，褫奪公權6年，遺棄屍體罪判1年半，應執行有期徒刑16年，褫奪公權6年。

台灣高等法院審理後駁回上訴，維持原判決。最高法院今天駁回上訴。全案定讞。（編輯：張銘坤）1080617