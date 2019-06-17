共乘機車山區摔邊坡 堂姐妹1死1傷

苗栗縣泰安鄉一對黃姓堂姐妹16日晚間騎機車雙載行經苗62線錦卦橋附近路段，連人帶車摔落一旁竹林坡坎，救護人員到場發現，50歲黃姓婦人已自行爬上路面，全身有多處擦傷，意識清楚；另一名43歲女子經隊員合力抬上路面急救，送醫搶救宣告不治。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年6月17日

（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣泰安鄉一對黃姓堂姐妹騎機車雙載行經苗62線錦卦橋附近路段，不明原因連人帶車摔落邊坡，釀成1死1傷，消防救護人員今天指出，該路段視線不佳，夜間行經務必小心。

苗栗縣消防局指出，泰安分隊16日晚間近8時許獲報，苗62線、距錦卦橋約300公尺處有機車騎士及乘客摔落3公尺深邊坡，隨即派遣救護人車前往現場救援。

消防隊抵達現場發現，50歲黃姓婦人已自行爬上路面，全身有多處擦傷，意識清楚；另一名43歲女子仍在邊坡下待援，經隊員合力抬上路面急救，仍呈現ohca（到院前心肺功能停止），送醫搶救宣告不治。

救護人員轉述黃女說法指出，女騎士是她的堂妹，兩人共乘一輛機車外出，返程途中經過苗62線錦卦橋再往上約300公尺處上坡路段，卻連人帶車摔落一旁竹林坡坎，她摔下後頻頻呼叫堂妹未獲回應，趕緊奮力爬上路面呼救。

救護人員指出，執行救護案件時山區雖未下雨，但該路段道路狹窄會車不易，且路燈間隔距離甚遠，夜間視線不佳，提醒用路人若於夜間或天色昏暗時行經該路段，務必格外謹慎；檢警今天也將進一步相驗，釐清事故原因。（編輯：張銘坤）1080617