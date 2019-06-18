台中監理所酒駕再犯專班 讓違規人體驗蹲牢房

公路總局台中區監理所與法務部矯正署台中戒治所跨機關合作，18日帶領「酒駕再犯專班」成員到戒治所體驗被關的感受，盼警惕違規者不要再犯。（台中區監理所提供）中央社記者蘇木春傳真 108年6月18日

（中央社記者蘇木春台中18日電）交通部公路總局台中區監理所與法務部矯正署台中戒治所合作，今天讓「酒駕再犯專班」違規人到戒治所體驗被關的感受，有學員想像被關情況，直呼「真的再也不敢了」。

監理所今年4月安排酒駕違規人到靈堂上課，希望讓酒駕再犯者感受死亡殘酷和失去家人的痛苦，降低再犯機率，也安排酒駕違規人到戒治所，藉戒治所輔導員解說、探視監舍，讓酒駕再犯者體驗受刑人感受。

學員在輔導員指導下，體驗彼此陌生10人擠在同一舍房生活，包括共用廁所，沒有名字、只有編號，失去隱私與自由，得知起床、吃飯、洗澡與睡覺等生活起居都要按規定時間，許多學員直呼很可怕。

林姓學員說，想像如果被關，不知如何面對母親及妻子，很怕小女兒問自己去哪了，真的不敢再酒駕了。

監理所長劉英標表示，喝酒上路，對用路人及自身都相當危險，希望這種形式的講習教育讓參訓學員警惕，「酒駕零容忍」、「酒後不開車」，酒後請「指定駕駛」或「代客叫車」，駕駛人請勿心存僥倖，以免害人害己。（編輯：李明宗）1080618