更多編輯台推薦新聞：
第四型登革病毒流行 專家：人人有感染風險
生活

第四型登革病毒流行 專家：人人有感染風險

巴黎特展台灣紙紮文化 勾勒想像中的天堂
文化

巴黎特展台灣紙紮文化 勾勒想像中的天堂

習近平突訪北韓 為G20川習會布局意味濃
國際

習近平突訪北韓 為G20川習會布局意味濃

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
呂秀蓮和平中立公投不符法定程序 中選會駁回
首頁 / 社會

台中監理所酒駕再犯專班 讓違規人體驗蹲牢房

最新更新：2019/06/18 18:41
公路總局台中區監理所與法務部矯正署台中戒治所跨機關合作，18日帶領「酒駕再犯專班」成員到戒治所體驗被關的感受，盼警惕違規者不要再犯。（台中區監理所提供）中央社記者蘇木春傳真　108年6月18日
公路總局台中區監理所與法務部矯正署台中戒治所跨機關合作，18日帶領「酒駕再犯專班」成員到戒治所體驗被關的感受，盼警惕違規者不要再犯。（台中區監理所提供）中央社記者蘇木春傳真　108年6月18日

（中央社記者蘇木春台中18日電）交通部公路總局台中區監理所與法務部矯正署台中戒治所合作，今天讓「酒駕再犯專班」違規人到戒治所體驗被關的感受，有學員想像被關情況，直呼「真的再也不敢了」。

監理所今年4月安排酒駕違規人到靈堂上課，希望讓酒駕再犯者感受死亡殘酷和失去家人的痛苦，降低再犯機率，也安排酒駕違規人到戒治所，藉戒治所輔導員解說、探視監舍，讓酒駕再犯者體驗受刑人感受。

學員在輔導員指導下，體驗彼此陌生10人擠在同一舍房生活，包括共用廁所，沒有名字、只有編號，失去隱私與自由，得知起床、吃飯、洗澡與睡覺等生活起居都要按規定時間，許多學員直呼很可怕。

林姓學員說，想像如果被關，不知如何面對母親及妻子，很怕小女兒問自己去哪了，真的不敢再酒駕了。

監理所長劉英標表示，喝酒上路，對用路人及自身都相當危險，希望這種形式的講習教育讓參訓學員警惕，「酒駕零容忍」、「酒後不開車」，酒後請「指定駕駛」或「代客叫車」，駕駛人請勿心存僥倖，以免害人害己。（編輯：李明宗）1080618

台中區監理所「酒駕再犯專班」學員18日在監理所人員帶領下，到戒治所聽取輔導員解說並探視監舍，體驗受刑人失去自由及隱私的感受，讓多學員都直呼可怕。（台中區監理所提供）中央社記者蘇木春傳真　108年6月18日
台中區監理所「酒駕再犯專班」學員18日在監理所人員帶領下，到戒治所聽取輔導員解說並探視監舍，體驗受刑人失去自由及隱私的感受，讓多學員都直呼可怕。（台中區監理所提供）中央社記者蘇木春傳真　108年6月18日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報