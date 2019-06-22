餐廳小開遇投資詐騙 財損2000萬元

（中央社記者劉建邦台北22日電）刑事局今天說，賣買房產要注意，張姓餐廳小開日前遇到以投資為由詐騙手法，把價值新台幣1900萬元房產拿去抵押，並借給對方100萬元，事後求償無門，房產也被法院查封。

刑事局今天發布新聞稿表示，39歲張姓餐廳小開日前遇到簡姓男子，對方得知張男要兜售一處價值1900萬元房地產，主動要求前往現場參觀，事後，簡男表達高度購買意願，且不會要求降價。

警方說，兩人談話中，簡男提及近期要投資生意，還欠100萬元，希望張男可把房地產拿去抵押，再借他現金，事後會連本帶利歸還150萬元；張男聽聞後，認為對方對買房有誠意，且借錢還可賺利息，一口允諾。

警方表示，事過多日後，張男被通知歸還貸款費用，多次聯繫簡男並催討債務，但簡男除言語恐嚇外，還刻意閃避，到最後張男名下1900萬元房地產只能被法院查封。

刑事局呼籲，對於不熟悉投資領域或管道，投資前應先三思，千萬不要單聽對方說詞，且只要號稱有高報酬、低風險、保本保息等話術，極有可能是詐騙，近期類似詐騙模式，常被歹徒以不同手法包裝，民眾應留意。（編輯：方沛清）1080622