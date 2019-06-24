運將拒載酒客遭毆 徐國勇：絕不讓不良分子樂業

宜蘭羅東林姓男計程車司機因拒絕載送酒客，遭私人招待所業者痛毆。內政部長徐國勇（右2）24日前往羅東警分局視察，重申政府打擊不法決心。中央社記者沈如峰宜蘭攝 108年6月24日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣24日電）宜蘭羅東林姓計程車司機因拒絕載送酒客，遭私人招待所業者痛毆。內政部長徐國勇今天在宜蘭說，若有不良分子讓善良百姓不能安居，就不讓這些不良分子樂業。

林姓計程車司機昨天只因拒絕載送私人招待所的酒客，就遭招待所業者痛毆，住家大門玻璃還被砸毀。

羅東警方昨晚依傷害、毀損、恐嚇等罪嫌，先將涉案的楊姓與羅姓男子移送法辦，並建請檢方聲押。今天經宜蘭地方法院裁定後，楊男准押禁見、羅男新台幣2萬元交保。警方昨晚也前往這家私人招待所加強臨檢。

由於此事引起內政部高度重視，徐國勇下午特別前往羅東警分局及宜蘭縣警局視察，重申政府打擊不法決心。

徐國勇強調，政府一再強調相關營業場所若發生鬥毆事件，營業場所人員或保全人員絕對不能參與鬥毆，但羅東這起案件是連營業場所人員也欺負百姓。警方接獲這類案件後要嚴格取締非法，打擊不法組織；若有任何組織犯罪，也絕對要依法嚴辦。

徐國勇說，若有不良分子讓善良百姓不能安居，就不讓這些不良分子樂業，警方的立場就是要保護人民；若有些場所的營業人員在欺壓百姓、魚肉百姓，政府將強力掃蕩不法。

據了解，這家私人招待所的邱姓男業者也涉及這起案件。邱男自知理虧，昨天事發後曾攜帶紅包與水果，到林姓運將住處登門致歉，希望尋求和解，但尚未被接受。

此外，邱男於今天下午被警方拘提到案後，員警已經展開偵訊，若確實涉及不法，警方將移送法辦。（編輯：方沛清）1080624