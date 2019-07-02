台中女童疑遭保母虐待 昏迷指數上升到6好轉中

（中央社記者蘇木春台中2日電）台中一名女童上月疑遭郭姓保母與鄭姓丈夫虐待，女童昏迷指數由3提高到6逐漸好轉。當天透過直播前往保母租屋處抗議的網友卻遭檢警傳喚到案說明，引發女童母親質疑辦案程序。

收治女童的中國醫藥大學附設醫院今天表示，女童6月21日就醫時顱內出血、左手臂骨折，身上有疑似瘀傷，經手術清除腦部血塊，當時昏迷指數一度只有3，目前雖然仍未清醒，但經連日搶救後，搭配低溫療法，昏迷指數已上升到6、腦壓恢復正常，目前也能自主呼吸，情況都在進步中。

女童的母親今天在臉書（Facebook）發文，質疑檢警辦案程序，認為「保母的先生不抓起來不做筆錄不偵辦？當天不在家又如何，我女兒是凌晨腦出血的，理應24小時之內跟我女兒有接觸的都該偵察做筆錄。」而不是先查辦聲援的網友？

女童的母親6月22日在臉書社團「爆怨公社」發文揭露案件後，引發網友不滿並號召到保母家討公道，23日晚間9時多聚集近300人，警方獲報到場制止，雙方爆發多次衝突，直到凌晨人群才散去。

台中市政府警察局太平分局在蒐證後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，今天通知當天聚眾的10多人到案，依妨害公務、社會秩序維護法罪嫌偵辦，訊後並移送中檢。

檢方表示，疑似虐童案與聚眾案分屬兩名檢察官偵辦，有各自的辦案進度，都依法偵辦中。據了解聚眾案的部分，檢方不會做出強制處分。另外，女童疑遭虐待案，檢方認定郭婦涉嫌重傷害罪向法院聲請羈押，上月27日獲法院裁准，鄭男則限制出境。（編輯：黃世雅）1080702