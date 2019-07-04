嘉義鐵路勇警傷重不治 警政署長：心痛如絞

（中央社記者劉建邦台北4日電）鐵路警察局嘉義分駐所26歲員警李承翰昨晚在台鐵嘉義自強號處理一名情緒不穩定男子，遭對方刺傷，今天上午傷重不治。警政署署長室臉書專頁也貼文「心痛如絞，無法形容」。

鐵路警察局嘉義分駐所的26歲員警李承翰昨晚在台鐵嘉義自強號處理一名情緒不穩定男子，卻遭男子持刀刺傷、臟器外露，送醫急救後，手術到今天清晨4時才完成，上午8時27分宣告不治。

警政署指出，鐵路警察局高雄分局嘉義派出所昨晚8時許接獲台鐵通報，稱自強號列車4車處發生補票糾紛，派員警李承翰前往了解，員警到達現場處理時，發現鄭姓男子持有刀子，後遭鄭男持刀刺傷左前腹部。

李承翰儘管腹部噴血、臟器外露，仍與鄭男扭打，第一時間冒險犯難奮不顧身，隨後台鐵工作人員與支援警力合力壓制、逮捕行凶男子並帶回偵辦，受傷員警送往嘉義基督教醫院全力搶救後，今天上午8時10分宣告不治。

警政署說，署長陳家欽已指示鐵路警察局將全力協助李員家屬處理治喪事宜並爭取最高撫卹。

警政署NPA署長室臉書（Facebook）專頁發文提到，「心痛如絞，無法形容，很痛心同仁如此英勇行為去捍衛保護車上所有乘客性命，卻犧牲年輕充滿無限未來的生命，承翰，你的英勇無畏全國警察永誌不忘，願一路好走」。（編輯：方沛清）1080704