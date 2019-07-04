警政署：鐵路員警因公殉職 爭取最高撫卹

鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰（圖）3日晚登上台鐵嘉義自強號處理一名情緒不穩定男子，卻遭男子持刀刺傷、臟器外露，經送醫急救，4日上午8時27分宣告不治。（圖取自李承翰臉書facebook.com）

（中央社記者劉建邦台北4日電）警政署今天表示，鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰昨天因處理補票糾紛遭刺傷後送醫不治，後續會積極向銓敘部以「因公殉職」從優爭取最高撫卹，並全力協助家屬治喪。

警政署表示，員警李承翰昨天處理自強號列車的補票糾紛，遇刺受傷後，仍積極制伏歹徒，確保列車上其他旅客安全，但最後傷勢嚴重，經連夜搶救，仍傷重不治。

警政署長陳家欽昨晚得知狀況，隨即通知當地警察局長先趕赴醫院，並協請醫師全力搶救，最後李承翰仍無法救治。陳家欽指出，得知訊息後深感痛心，今天也特別南下嘉義探視、慰問家屬，並指示依「因公殉職」從優辦理撫卹。

警政署表示，昨晚8時許，接獲台鐵通報嘉義自強號列車上發生補票糾紛，鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰前往處理，員警到達時發現，鄭男在車廂內持刀，李承翰顧及其他旅客安全，第一時間奮不顧身，上前制伏，遭歹徒持刀刺傷左前腹部，隨後經台鐵工作人員與支援警力合力壓制、逮捕犯嫌並帶回偵辦。

警政署表示，對李承翰奮不顧身，保護民眾生命、安全的英勇行為，陳家欽已指示對李承翰在勤務中遇刺負傷不幸殉職案，全力爭取最高撫卹；至於撫卹額度，會綜整李承翰相關事蹟資料，並積極向銓敘部以「因公殉職」從優爭取最高撫卹，同時全力協助家屬治喪。（編輯：張芷瑄）1080704