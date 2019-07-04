陳家欽哽咽：李承翰受重傷還為乘客安危英勇奪刀

（中央社記者黃國芳、江俊亮嘉義市4日電）內政部警政署長陳家欽今天眼眶泛紅並哽咽表示，因公殉職的鐵路警察李承翰為保護乘客安全，雖受重傷，還不顧自己安危，英勇奪刀，堅持到最後一刻才倒下去。

他說，這樣的精神與工作態度令人敬佩，「內心非常傷痛」。

隸屬於警政署鐵路警察局高雄分局嘉義派出所的李承翰昨晚在台鐵北上自強號152次列車停靠嘉義站時，上車處理一名因補票糾紛的情緒不穩定男子，遭對方刺傷，傷重不治。

陳家欽前往嘉義市立殯儀館慰問家屬時表示，嫌疑人攻擊因公執法的警察，他呼籲司法機關一定要嚴懲。警政署後續會爭取最高撫卹，也會好好表彰英勇的李承翰，「他的精神，會永遠存在我們的心裡」。

他說，李承翰執勤一切符合規定，由於鐵路警力較單薄，行政院長蘇貞昌已指示增加260名鐵路警察，全力支援鐵路警力，勤務上會全面檢討。

媒體提問「李承翰會不會入祀忠烈祠？」陳家欽表示，將與家屬討論。

也到殯儀館慰問家屬的嘉義市長黃敏惠說，家屬一晚沒睡，希望李承翰是最後一個受害者，感謝各界關心，嘉義市政府會盡力協助後續事宜。（編輯：李明宗）1080704