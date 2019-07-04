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鐵路警察李承翰遭刺殉職
鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰3日晚登上台鐵嘉義自強號處理一名情緒不穩定男子，卻遭男子持刀刺傷、臟器外露，經送醫急救，輸血1萬多CC後，4日上午8時27分宣告不治。
鐵路警察李承翰遭刺殉職
新聞專題
鐵路警察李承翰遭刺殉職4/12

慰問鐵路警察李承翰家屬 蔡總統：檢討警方執勤環境

最新更新：2019/07/04 17:06
總統蔡英文（前右黑衣者）4日下午親自前往嘉義市立殯儀館，慰問因公殉職的鐵路警察李承翰家屬，蹲下身來緊握李承翰母親的手。中央社記者黃國芳攝　108年7月4日
總統蔡英文（前右黑衣者）4日下午親自前往嘉義市立殯儀館，慰問因公殉職的鐵路警察李承翰家屬，蹲下身來緊握李承翰母親的手。中央社記者黃國芳攝　108年7月4日

（中央社記者黃國芳、江俊亮嘉義市4日電）總統蔡英文今天下午前往嘉義市立殯儀館，慰問因公殉職鐵路員警李承翰家屬。總統表示，年輕員警因公殉職，令人心痛，政府會持續檢討，讓警察有更安全的執勤環境。

蔡總統下午在內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、警政署長陳家欽、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠等人陪同下，向李承翰父母致意。總統蹲下身子，握著李承翰雙親的手，神色哀戚。

李承翰的母親表示，獨子李承翰向來優秀，但是社會環境惡劣，希望愛子是最後一個犧牲的警察，也希望政府能改善警察執勤環境。

總統蔡英文（前中）4日下午在交通部長林佳龍（前左）、嘉義市長黃敏惠（右蹲者白衣）陪同下，到嘉義市立殯儀館，慰問殉職鐵路警察李承翰的父母，3人蹲下身仔細傾聽家屬心聲。中央社記者黃國芳攝　108年7月4日
總統蔡英文（前中）4日下午在交通部長林佳龍（前左）、嘉義市長黃敏惠（右蹲者白衣）陪同下，到嘉義市立殯儀館，慰問殉職鐵路警察李承翰的父母，3人蹲下身仔細傾聽家屬心聲。中央社記者黃國芳攝　108年7月4日

總統稍後受訪表示，年輕員警李承翰因公殉職，大家都非常心痛與不捨，她一方面要感謝全國警察辛苦執行任務，保衛人民，也要對執勤時面臨的暗沉挑戰，持續檢討。

總統指出，李承翰的母親說得很好，希望承翰是最後一個犧牲的警察。政府會好好檢討，讓員警在執勤時能夠有更安全的執勤環境，「走掉一個年輕的生命，大家都很傷心與不捨」，希望家屬保重。

徐國勇受訪表示，李承翰撫卹金大約有新台幣1900多萬元，但是再多的錢也不能彌補一個年輕的生命，他看到今天很多人都掉下眼淚，內政部也會在各方面協助家屬，並研議是否讓李承翰晉升巡官，或入祀忠烈祠。

總統蔡英文（前左2）4日下午在交通部長林佳龍（前右起）、內政部長徐國勇等人陪同下，前往嘉義市立殯儀館弔唁因公殉職的鐵路警察李承翰。中央社記者黃國芳攝　108年7月4日
總統蔡英文（前左2）4日下午在交通部長林佳龍（前右起）、內政部長徐國勇等人陪同下，前往嘉義市立殯儀館弔唁因公殉職的鐵路警察李承翰。中央社記者黃國芳攝　108年7月4日

此外，中國國民黨總統初選參選人郭台銘稍早也在嘉義市長黃敏惠等人陪同下，前往嘉義市立殯儀館上香、慰問死者家屬。

他表示，李承翰很偉大，可見李承翰父母從小就把李承翰教養得很好。他也請李承翰雙親節哀，好好保重身體。

郭台銘指出，他是警察子弟，從小就知道警察工作危險，父母好不容易養大孩子，年紀輕輕就發生意外，呼籲政府要提高警察福利。（編輯：唐聲揚）1080704

國民黨總統初選參選人郭台銘（右2）4日下午在嘉義市長黃敏惠（右）陪同下，前往嘉義市立殯儀館慰問殉職鐵路警察李承翰的父親（左）。中央社記者黃國芳攝　108年7月4日
國民黨總統初選參選人郭台銘（右2）4日下午在嘉義市長黃敏惠（右）陪同下，前往嘉義市立殯儀館慰問殉職鐵路警察李承翰的父親（左）。中央社記者黃國芳攝　108年7月4日
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