鐵路警察執勤遇害 蘇貞昌指示從優撫卹並增260警力

鐵路警察李承翰（圖）3日晚間在台鐵嘉義站登上自強號處理補票糾紛，遭情緒不穩男子持刀刺傷，4日上午宣告不治。警方表示，李承翰是警專31期第一名畢業，12日將過25歲生日。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 108年7月4日

（中央社記者顧荃台北4日電）嘉義鐵路警察李承翰昨晚遭一名情緒不穩的乘客持刀刺傷，今天上午宣告不治。行政院長蘇貞昌對此表示痛心，並指示從優撫卹，10月之後鐵路警察局將補充260名警力。

涉嫌行凶的54歲鄭姓男子，昨晚從台南登上台鐵北上自強號152次列車，被列車長要求補票時情緒失控。列車停靠嘉義站時，鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰上車處理，卻遭男子持刀刺傷、臟器外露，經送醫急救，輸血1萬多CC後，今天上午8時27分宣告不治。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）上午在行政院院會後轉述，蘇貞昌在院會中表示，他對此事深感痛心，這是所有人都不願聽到、不願見到的悲劇。

蘇貞昌指示內政部長徐國勇前往慰問致哀，並從優撫卹；政府更會用實際的作為，不讓未來再有類似事件發生。

蘇貞昌說，政府將會優先增加公共運輸警力、減少單警執勤；今年10月以後，會陸續增加260名警力投入鐵路警察局，並改善制度與設備，在保護乘客的同時，也要維護執勤警察的安全。（編輯：郭萍英）1080704