壓制殺警犯嫌義勇哥 陸軍八軍團中士班長

鐵路警察李承翰執勤遇刺殉職，當時一名身穿黑衣服的男子協助壓制犯嫌，4日被認出是陸軍第八軍團的中士班長羅偉（圖），八軍團將公開表揚他的義勇行為。（八軍團提供）中央社記者陳朝福傳真 108年7月4日

（中央社記者陳朝福高雄4日電）鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰執勤遇刺殉職，當場一名著黑衣男子協助壓制犯嫌，今天下午被認出是陸軍第八軍團的中士班長羅偉，長官與同袍獲悉都肯定他英勇表現。

陸軍第八軍團人員指出，網路上傳出一段犯嫌遭一名穿著黑衣服、皮膚黝黑的男子與台鐵站務人員合作壓制在地影片時，即相當眼熟，經向羅偉服役單位確認。、這名被網路稱為「義勇哥」的羅偉，29歲，為屏東春日鄉排灣族，服役第八軍團機步333旅3營2連，任中士班長。

有關人員表示，羅偉也是孝子，於昨天晚間從部隊放假外出，搭火車準備前往台中探望母親，不料在嘉義遇上這件殺警案，當時與台鐵站務人員合力壓制犯嫌。

事後警方要羅偉的電話等相關資料，他表示為善不欲人知後就低調離開，今天也透過第八軍團人員婉拒媒體約訪。羅偉目前休假至星期日。（編輯：陳俊碩）1080704