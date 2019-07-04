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鐵路警察李承翰遭刺殉職
鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰3日晚登上台鐵嘉義自強號處理一名情緒不穩定男子，卻遭男子持刀刺傷、臟器外露，經送醫急救，輸血1萬多CC後，4日上午8時27分宣告不治。
鐵路警察李承翰遭刺殉職
新聞專題
鐵路警察李承翰遭刺殉職4/13

勇警殉職相關報導 NCC籲媒體恪守新聞倫理

最新更新：2019/07/04 17:59

（中央社記者吳柏緯台北4日電）NCC呼籲廣電媒體，報導鐵路警察李承翰因公殉職一事，應秉持新聞專業倫理，勿造成相關人員二次傷害。

鐵路警察李承翰遇襲一事佔據今天的新聞版面，不但引起社會關注，也有民眾認為媒體過度報導，恐會造成社會恐慌。

國家通訊傳播委員會（NCC）電臺與內容事務處簡任視察陳書銘受訪時指出，今天確實有一位民眾向NCC反映，認為各家電視台花太多篇幅報導此案，恐會造成社會不安定，影響民眾。陳書銘表示，針對這起社會關注的案件，NCC會持續關注，他也呼籲媒體在報導此一重大案件時，應遵守媒體自律原則。

陳書銘也提到，NCC稍早也與衛星廣播電視事業商業同業公會聯繫，對方表示目前尚未收到任何的民眾投訴或反映。

除了持續掌握情況外，NCC也透過臉書粉絲專頁，對廣電媒體提出四點呼籲。首先，要避免誇張、煽情、刺激之方式製播新聞。第二點，新聞需符合普級要求，畫面宜特別處理。第三點，採訪及製播新聞勿影響當事人及家屬，以免造成二次傷害。最後，要秉持報導客觀性，不要污名化身心障礙者。（編輯：楊凱翔）1080704

地機族
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