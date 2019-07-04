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殉職鐵路警察李承翰警專第1名畢業 12日過25歲生日

最新更新：2019/07/04 12:28

（中央社記者江俊亮、黃國芳嘉義市4日電）鐵路警察李承翰昨晚在台鐵嘉義站登上自強號處理補票糾紛，遭情緒不穩男子持刀刺傷，今天上午宣告不治。警方表示，李承翰是警專31期第一名畢業，12日將過25歲生日。

李承翰直屬長官內政部警政署鐵路警察局高雄分局嘉義派出所長丁勝豐上午到醫院送李承翰最後一程，與同仁們哭成一團並哽咽說：「承翰，回家了，任務結束了！」派出所同仁則排成一列，行禮致敬說：「學長，一路好走！」

鐵路警察局高雄分局長陳順和受訪表示，李承翰是嘉義市人，台灣警察專科學校專科班第31期第一名畢業，分發到嘉義派出所服務近5年，平日表現非常優異，不論為民服務、工作績效都很好，常接受分局表揚。

陳順和說，李承翰昨晚負責月台巡邏勤務，接獲通知指台鐵北上自強號152次列車有補票糾紛，上車處理時，被54歲鄭姓男子持刀刺到左腹，傷及肝臟，不幸因公殉職，同仁都非常惋惜與哀慟。

鐵路警察局長江振義表示，李承翰非常上進，一直想去中央警察大學進修，平時表現非常良好，6月才到鐵路警察局接受表揚；李承翰不幸因公殉職，同仁都不捨與哀慟，將爭取最高撫恤。

嘉義基督教醫院醫務秘書許國忠受訪說，李承翰是昨晚9時9分送到急診室，當時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經急救後發現有微弱脈搏，轉開刀房手術，但情況一直不樂觀。

許國忠表示，李承翰主要是肝臟、門靜脈與下腔靜脈破裂，腹部大量出血，經輸血1萬8000cc，直到清晨3時許才完成手術，送加護病房繼續急救，但到上午7時35分心跳停止，上午8時27分宣告急救無效。

李承翰同事表示，李承翰未婚，也沒女友，有極高服務熱忱，常接受表揚，與同仁相處和樂，尤其所內同仁年紀都很輕，大家互相幫助，感情很好，十分悲慟李承翰因公殉職。

李承翰的雙親哀慟欲絕，難接受愛子突然離世，並指員警處理糾紛應派兩個人，不要單獨行動，希望法律不要縱容壞人。

李承翰母親說：「我只有這個獨子，養了20幾年就把他帶走，你的心不疼嗎？」

李承翰因公殉職後，引發社會各界關切，有民眾送花到鐵路警察局嘉義派出所表達哀慟與惋惜。

至於鄭姓男子由警方移送台灣嘉義地方檢察署偵辦時，情緒仍十分不穩，面對記者詢問為何行凶，鄭姓男子聲稱他是有計劃的，其餘未再多講。（編輯：李明宗）1080704

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