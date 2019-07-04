鐵路警察遭刺殉職 侯友宜：應檢討人力不足

（中央社記者黃旭昇新北4日電）鐵路警察李承翰因公殉職，新北市長侯友宜今天在臉書表示，政府應該防制潛在的危險因子，同時要檢討鐵路警察與基層警察的人力不足問題，並重新調整人員編制。

侯友宜在臉書（FACEBOOK）表示，昨晚在台鐵152次自強號列車發生的鐵路警察李承翰遭刺殉職一事，身為警察出身的他感到萬分遺憾與難過，看到新聞畫面更是鼻酸。

侯友宜在臉書表示，對於這樣潛在的危險因子，該如何去防制，這是政府的責任；同時要檢討鐵路警察與基層警察的人力不足問題，重新調整編制。

侯友宜的臉書說，第一線警員是社會治安的最重要守護者，但執勤過程卻常處於危險環境，應加強警察裝備，保障執勤時的安全，及支援警察適時使用槍械，才能在第一時間壓制歹徒。

侯友宜在臉書說，警察用生死捍衛社會治安，政府有責任讓警察有更好的配備面對生死一瞬間。

鐵路警察局嘉義分駐所警員李承翰昨晚登上台鐵自強號處理一名情緒不穩定男子，卻遭男子持刀刺傷、臟器外露，經送醫急救，輸血1萬多cc後，今天上午8時27分宣告不治。

網友吳馬克在侯友宜臉書回應，台灣法律沒給警務人員強而有力的執法保障，警察的用槍時機應該給予有力的保障，否則這樣的事情會再發生。對於殉職的年輕警員感到不捨與哀悼。

對於侯友宜臉書的貼文，網友黃麗珠回應，看新聞提到警員的同事說「任務完成，一路好走。」她眼眶都紅了，對如此盡責的警員，年輕的生命就此沒了，叫人如此不捨，他的父母肝腸寸斷，白髮人送黑髮人，情何以堪。（編輯：李錫璋）1080704