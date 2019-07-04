鐵路警察遇害 蘇貞昌：提高警力配置與裝備

（中央社記者蘇木春台中4日電）鐵路警察李承翰昨晚遭一名情緒不穩的乘客持刀刺傷，行政院長蘇貞昌今天表示，除從最優撫卹，同時交代警政署提高公共運輸警力配置，對於相關裝備與使用警械等都要加強。

蘇貞昌今天在水利署長賴建信陪同下，到台中市大里區鳥竹圍公園聽取旱溪排水整治計畫簡報，會前接受媒體採訪。

蘇貞昌受訪時表示，今天聽到年輕的警員因為勇敢值勤不幸往生，非常難過，在院會上表示對家屬的致意致哀，並指示內政部、交通部與警政署長前往慰問家屬，幫忙料理後事，並從最優撫卹。

他同時交代警政署提高相關公共運輸的警力配置，從今年10月開始，要分批撥補260名警力給鐵路警察，並對於相關裝備與使用警械等都要加強，避免憾事再發生，希望民眾多給警察支持，同時也呼籲，在公共運輸上任何情緒行為都非常不當，對民眾也對運輸傷害。

至於今天行政院會，因台中市長盧秀燕認為預算遭到杯葛，而臨時不參加。蘇貞昌說，盧秀燕是很認真的市長，院會都經常有參加，今天因為院會非常忙，沒有注意到對方有沒有來，但今天下午特別在這麼忙的情況下，還到台中市來，就是對於盧秀燕所關心台中的種種建設，他都會大力支持。

他提到，台中旱溪的整治，在今年2月已經特別撥補支持新台幣6億的經費，繼續來治理，對於往後有需要的經費，中央也全力來支持，希望旱溪早日更漂亮，讓台中市民更有空間可以做各種活動，讓台中更好。

至於燈會的辦理，蘇貞昌說，看台中的需要，現在要國防部的土地，也已經同意撥補，未來在經費上如果還有需要，都同樣會支持，正如同支持所有的縣市一樣，他相信盧秀燕一定同樣的心，希望台中市更好，中央與地方是一條心的，相關補助也都不分藍綠。（編輯：黃世雅）1080704