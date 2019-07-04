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盾牌化解可能砍警事件 民眾讚強力執法

最新更新：2019/07/04 18:55

（中央社記者蕭博陽彰化縣4日電）一名男子日前持鋸子在彰化縣彰化市大埔路街頭遊蕩，並作勢追逐路人，員警到場以盾牌揮擊男子上半身，順利壓制並查扣刀械，化解可能發生的砍警危機，強勢執法獲居民認同。

鐵路警察李承翰昨天晚間在台鐵嘉義站登上自強號處理補票糾紛，遭情緒不穩的鄭姓男子持刀刺傷，今天上午宣告不治，引發社會關注；無獨有偶，一名男子6月30日晚間10時多持鋸子在彰化市大埔路遊蕩，並作勢追逐路人，員警趁男子不注意用盾牌壓制，化解危機。

彰化縣警察局彰化分局民族路派出所員警抵達現場，發現男子正追逐一名路人，員警立即按警車喇叭示警，並大聲喝斥男子，男子則多次激動直說：「為何要追殺我。」員警除了安撫男子情緒，同時呼叫支援。

支援警力抵達後，喝斥男子放下刀械，男子回覆：「這支鋸木頭用。」員警則再次要求立即放下，接著趁男子不注意時，快速用盾牌往男子上半身揮擊，順勢打落刀械，一旁員警也立即壓制上銬並查扣刀械。

彰化警方強力執法化解可能砍警危機，一名民眾認為，昨天才發生殺死鐵路警察悲劇，支持警察用強勢手段保護自身和人民生命安全；彰化分局副分局長蕭啟東今天受訪說，男子情緒不穩，已強制送醫。（編輯：黃世雅）1080704

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