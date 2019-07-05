涉暴力脅迫取得漁獲 幫派份子魚肉魚販遭逮

（中央社記者劉建邦台北5日電）幫派份子黃姓男子擔任漁獲盤商，為取得貨品常以暴力手段脅迫魚販或同業。刑事局查出，黃男日前不滿漁獲品質差、價格高，與小弟到八斗子漁港恐嚇、毆打被害人。警方逮人送辦。

刑事局今天召開記者會，偵四大隊副大隊長王志成表示，日前獲報，有幫派背景的黃男平日在基隆、宜蘭等地漁港以收購漁獲維生，並開設水產公司，但黃男卻常以暴力脅迫手段恐嚇漁民、盤商，要被害人賠本銷售，甚至派小弟砍殺取貨業主，掠奪漁獲，初步掌握共3人受害。

刑事局查出，40歲黃男以低價收購、高價賣出的做法賺利潤，並透過暴力手段脅迫魚販、盤商時間約1年多；黃男先前因不滿漁獲品質、價格，與一名被害魚販發生衝突，事後得知被害人出現在八斗子漁港，就教唆小弟到場，並出言恐嚇、出拳毆打被害人，甚至阻撓載貨貨車進出漁港。

刑事局掌握線索多日後，昨天前往黃男等人在台北市、新北市、基隆市等住處搜索，逮捕主嫌黃男等7人，搜出彈簧刀、安非他命，水產公司名片等物品。黃男遭逮後否認涉案。

刑事局警訊後依強盜、殺人未遂等罪嫌把黃男等人移送基隆地檢署偵辦，並呼籲被害魚販出面舉報，後續將針對幫派份子加強蒐證、檢肅。（編輯：李錫璋）1080705