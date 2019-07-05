基隆市立醫院疑採購弊案 前總務遭聲押

（中央社記者沈如峰基隆5日電）基隆市立醫院疑似採購弊案，經廉政署等單位偵辦後，林姓前總務被依貪污治罪條例，遭檢方聲押。院方今天表示，相關採購已設立防線，防止弊端再發生。

廉政署昨天前往基隆市立醫院搜索調查後，依貪污治罪條例將林姓前總務、已離職的黃姓男子、簡姓女子及非院方人員的劉姓男子，移送基隆地檢署偵辦。經檢方複訊後，諭令黃男新台幣3萬元、簡女6萬元、劉男6萬元交保；檢方另外對林姓前總務聲請羈押，移由法院審理。

市立醫院代理院長吳澤誠今天受訪時說，廉政署這次搜索的理由與查扣到的相關事證，基於偵察不公開，他也不知詳細內容。

吳澤誠表示，院內近年傳出幾件10萬元以下小額採購案有問題後，政風與會計單位開始調查釐清，政風單位系統也往上報。他在106年代理院長後，相關人事進行調整，負責採購的主任雖沒有涉案但也下台。

此外，院方針對採購流程已開始設立督核小組，也針對在訪價時設立第二防線。經這樣從嚴審查後，有人被調離現職，也有人請辭。醫院經整頓後，今年1月到5月的業績較去年同期成長33.3%，體質變得更好。（編輯：李錫璋）1080705