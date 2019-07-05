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連江地檢拍賣越界抽砂船 3661萬售出

最新更新：2019/07/05 18:46
馬祖海巡隊5月22日查獲陸籍抽砂船海盛655號越界作業，違規船舶遭查扣後，交由連江地檢署進行鑑價辦理拍售，5日以新台幣3661萬元價格拍出。（連江地檢署提供）中央社　108年7月5日
馬祖海巡隊5月22日查獲陸籍抽砂船海盛655號越界作業，違規船舶遭查扣後，交由連江地檢署進行鑑價辦理拍售，5日以新台幣3661萬元價格拍出。（連江地檢署提供）中央社　108年7月5日

（中央社馬祖5日電）連江地檢署今天舉行大陸籍越界抽砂船海盛655號法拍，最後以3661萬元價格拍出，這也今年連江地檢署所舉辦的第二起法拍陸籍越界抽砂船。

馬祖海巡隊5月22日在莒光蛇山外海域發現該船未經許可越界，且正進行抽砂作業，海巡巡防艇強靠登檢，當時船上有9名大陸籍船員以及盜採海砂約2000噸，海巡隊將其全數逮捕歸案，9人以加重竊盜罪送辦，違規船舶則由連江地檢署進行鑑價辦理拍售。

拍賣會今天下午3時在連江地檢署舉行，陸籍越界抽砂船海盛655號總重約2200噸，總計有6名投標人投標，最後以新台幣3661萬元拍出，比原訂拍賣底價2200萬元還要高出1461萬元。第一起陸籍越界抽砂船「鴻達51號」當時以4819萬元售出。

連江地檢署重申，針對越界抽砂這樣嚴重破壞海洋生態環境、危害國土之不法行為，將持續聯合各司法警察機關嚴加查緝，也以查扣、沒收犯罪所用船舶方式，遏阻大陸漁民來犯，以維護馬祖海域完整及保護海洋生態環境。（編輯：李錫璋）1080705

馬祖海巡隊5月底在莒光蛇山外海域發現中國大陸籍抽砂船海盛655號未經許可越界，且正進行抽砂作業，海巡巡防艇強靠登檢，船上9人全數逮捕依法送辦，違規船舶則由連江地檢署進行鑑價辦理拍售。（馬祖海巡隊提供）中央社　108年7月5日
馬祖海巡隊5月底在莒光蛇山外海域發現中國大陸籍抽砂船海盛655號未經許可越界，且正進行抽砂作業，海巡巡防艇強靠登檢，船上9人全數逮捕依法送辦，違規船舶則由連江地檢署進行鑑價辦理拍售。（馬祖海巡隊提供）中央社　108年7月5日
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