彰化警局設訴訟金專戶 讓警察安心執勤

（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）彰化縣警察局成立因公涉訟輔助金專戶，縣警局所屬員工依法執行公務，而涉及民事、刑事爭議或訴訟案件，將可申請輔助金用來打官司，目前已募得新台幣200萬元民間捐款。

警政署鐵路警察局警員李承翰因公殉職，除讓外界再度重視執法安全，警察權益也是關注重點。彰化縣警察局設置「因公涉訟輔助金專戶」，對象含被告或告人，例如和美分局警員吳芳如民國107年8月執勤發生交通事故受傷，與肇事者的訴訟案，也是照顧範圍。

彰化縣警察局副局長賴宏豐今天說，縣警局同仁因公涉訴訟案，不論是被告或提告，請律師費用全額由輔助金專戶負擔，讓同仁執勤無後顧之憂，專戶收入來源為民間捐款、專戶孳息、其他收入，輔助金專戶目標新台幣600萬元，目前已收捐款共200萬元。

賴宏豐說，專戶由彰化縣警察局成立管理運用委員會，審議經費捐款、經費保管稽核、管理及動支等事項，並聘專業或社會公正人士為遴聘委員，局內則由副局長兼主任委員，目的就是妥善審理同仁執行案件是否符合資格，不浪費地方熱心人士的捐款基金。

根據彰化縣警察局因公涉訟輔助金專戶設置管理及運用要點，警察因公涉訟案所需律師費，可依公務人員因公涉訟輔助辦法第14條第一項向服務機關，或依警察人員因公涉訟審議委員會設置要點第11點，向內政部警政署申請補助，費用不足部分，可由委員會審議後補助，或是捐款人指定專款專用項目。

經統計，專戶已獲捐200萬元，其中100萬元來自彰濱工業區某家公司，另100萬元則是彰化縣警察局義勇警察大隊內部成員募款。（編輯：陳俊碩）1080707