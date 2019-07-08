台鐵表揚制伏歹徒有功人員 將嚴禁無票進站

台鐵自強號152次列車事件，鐵路警察李承翰為保護全車旅客安全，不幸殉職。台鐵局長張政源（右）8日表揚當時在列車上協助制伏歹徒的高雄車班組車長傅至宏（左）、嘉義站員呂秉諭（中）。中央社記者黃國芳攝 108年7月8日

（中央社記者黃國芳、江俊亮嘉義市8日電）鐵路警察李承翰因處理旅客補票糾紛，遭情緒失控的54歲鄭姓男子刺殺身亡。台鐵局今天上午表揚制伏歹徒有功人員，也將嚴格禁止無票進站。

台鐵局今天上午在嘉義火車站大廳，由局長張政源表揚嘉義站務佐理員呂秉諭、高雄車班組車長傅至宏、嘉義車班組車長沈俊吉、嘉義市長榮派出所警員張宇哲、李春霖等人。

張政源表示，這次台鐵自強號152次列車事件，因警政單位及台鐵局同仁及時英勇制伏歹徒，車上旅客並未因此受到傷害，但造成鐵路警察李承翰犧牲生命，他懷著沉重的心情表揚有功人員，也再度譴責暴力。

張政源指出，今後將嚴格禁止無票進站，至於是否為李承翰豎立銅像一事，將與鐵路警察局及各界討論研議後再做決定。

今天接受表揚的嘉義站務佐理員呂秉諭受訪表示，當時他在月台上看到自強號第4車廂有一名乘客在咆哮，鐵路警察李承翰上車後，凶嫌突然拿出刀子朝李承翰揮舞，自己趕快跑上車廂幫忙，沒想到年輕優秀的員警竟不幸殉職。

呂秉諭表示，他認為如今要探討的是，這件事情為什麼會發生，嫌犯的動機是什麼。他說：「這個社會真的病了！」但若再遇到相同情形，他還是會義無反顧，「因為這是我的責任」。

高雄車班組車長傅至宏受訪表示，今天他雖然受表揚，但心裡還是很沉重，畢竟年輕有為的青年李承翰因此付出生命，他的犧牲讓全車旅客未受到傷害，令人不捨。

傅至宏的妻子顏秀珠也說，鐵路警察李承翰的犧牲，讓丈夫十分傷痛，這幾天心情都很低落，她的丈夫在列車狹小的走道上，一方面要協助鐵路警察制伏歹徒，一方面又要顧及旅客安全，內心承受很大的壓力，她也感謝台鐵為丈夫安排心理諮商。（編輯：陳俊碩）1080708

台鐵自強號152次列車事件，鐵路警察李承翰為保護全車旅客安全，不幸殉職。台鐵局長張政源（右3）8日表揚當時協助制伏歹徒的嘉義車班組車長沈俊吉（左）、高雄車班組車長傅至宏（左2）、嘉義站務佐理員呂秉諭（右2）等人。中央社記者黃國芳攝 108年7月8日