鐵路警李承翰殉職 警署默哀策進作為

鐵路警察局警員李承翰因公殉職，警政署長陳家欽（中）9日邀集基層同仁召開臨時署務視訊會報，研議策進員警裝備和警械使用等作法，眾人會前也集體默哀1分鐘以悼念李承翰。中央社記者黃麗芸攝 108年7月9日

（中央社記者黃麗芸台北9日電）鐵路警察局警員李承翰因公殉職，警政署長陳家欽今天邀集370名基層人員召開臨時署務視訊會報，研議策進員警裝備和警械使用等作法，眾人會前也集體默哀1分鐘以悼念李承翰。

鐵警局高雄分局嘉義派出所警員李承翰3日晚間在台鐵北上自強號152次列車停靠嘉義站時，上車處理補票糾紛，遭情緒不穩的鄭姓男子刺傷，隔天傷重不治，因公殉職。

為讓警察可強勢執法、執勤平安。陳家欽今天下午召開臨時署務視訊會報，與各警察局局長、幹部約1400餘人及370位基層員警交流意見，眾人會前為悼念李承翰集體默哀1分鐘。

陳家欽表示，今天是以無比沉重而嚴肅的心情召開會議，因為失去英勇壯烈、為民犧牲的弟兄李承翰。

他隨即指出，現今警察制度、勤務方式、應勤裝備並非一無是處，仍有健全之處，但各種工作面向都有潛在不可預期的風險，不論是巡邏、臨檢、備勤處理突發狀況，甚至是偵辦刑案、逮捕人犯等。

對於許多第一線同仁盼有執法安全與尊嚴，陳家欽說，身為幹部，應看到、感受到同仁的心聲與期待；同時，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌也相當關心警察的執勤安全，並全力支持所需人力與裝備。

陳家欽表示，今天會議並非一時性回應同仁和社會各界，而是要認真、深入探討同仁所面臨的問題，針對裝備、訓練不足或法律面需保障員警尊嚴與安全之處，進行深切檢討、改變與興革，讓員警未來執勤更安全、執法更有尊嚴。

關於電擊槍配發、訓練問題，媒體聯訪詢問有基層員警反應裝備過多的問題。陳家欽說，今天會議主要就是針對裝備和訓練兩重點討論，前者聚焦在面對各種狀況時需採購哪些防禦性裝備，不足或需汰換部分也會進行專業考量。

同時，教育訓練如何搭配這些設備進行，初步計畫朝現代化、科技化、虛擬實境及無劇本訓練方式進行，以提高員警作戰力和應變力，保障其執勤安全。

談到警械使用條例修法部分，陳家欽表示，目前已將修法草案送內政部審議通過，準備再送行政院，草案修法重點包括成立審議委員會及員警用槍糾紛賠償回歸國賠機制，提供後盾保障員警。（編輯：張銘坤）1080709