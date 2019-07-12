幼兒園疑隱匿通報兒虐案 南市後續裁處

（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市一家幼兒園疑知情兒虐案未及時通報，社工調查還意圖阻止。社會局表示，查證屬實將處最重6萬元以下罰鍰；男子則是開立親職教育輔導行政處分，申請員警定期約制查訪。

社會局家防中心7日接獲通報，2名分別只有4、5歲的小姐妹受到父親不當體罰；隔日社工及教育局、警察局等單位組調查小組至幼兒園進行調查。2姐妹到校後，園方為躲避社工調查，謊稱女童未到校，私下通知女童家屬由後門偷偷接走，意圖阻礙社工調查。

經社工追查確認2姐妹已被家屬接回家中，會同員警上門訪視，當場發現女童們背部及手腳都有體罰傷痕。女童父親表示，平日是2姐妹主要照顧者，坦承女童調皮不聽話體罰管教。

男子表明有悔意且願與社工配合及執行情緒控管、正向管教等安全計畫，考量2女童家中另有其他照顧資源，社會局已申請員警定期約制查訪。家防中心並持續追蹤，定期家訪、校訪，密切注意2女童照顧情形；同時依兒少權法第102條，對男子開立親職教育輔導行政處分。

對於幼兒園疑隱匿通報及阻礙社工調查，家防中心主任蘇淑貞指出，兒少權法中明定社工、教育、警政、衛政等兒少相關業務專業人員有責任通報規定，若在一線服務的專業人員都未能依規定進行通報，如何協助兒少脫離險境，呼籲相關單位一旦發現兒虐事件，都應主動配合調查，以免發生憾事。

由於幼兒園違反兒少權法第53條「於知悉兒虐事件24小時內未進行責任通報」，社會局將對園方相關工作人員進行調查，釐清通報責任後，後續將依兒少權法移送行政裁罰會議並依法裁處。

依家防中心統計，民國107年台南市兒少保護通報量全年度2419案，今年1到6月兒少保護通報數有1650案。去年1到6月通報數為1176案，與去年同期相較增加474案，成長40.3%。顯示民眾對於兒保通報觀念提升，也提醒兒虐事件在社會各個角落頻繁的發生，需要更多人一起關注及守護。

民眾一旦發現疑似受虐兒，可透過113通報、110報案，受理時通報者身分資訊完全保密，同時也會保護疑似受虐兒資訊。（編輯：黃世雅）1080712