童玩節戲水男童疑被猥褻 遭手指深入股縫抓屁股

（中央社記者王朝鈺宜蘭15日電）一名男童昨天到宜蘭童玩節戲水時，疑遭男子以手指深入股縫由下往上大面積抓捏，男童母親將事發過程上傳臉書社團，直呼太可怕。警方表示，將加強巡邏，並確認犯嫌身份。

男童母親今天向中央社記者指出，她的父母昨天下午帶著兒子到童玩節戲水，兒子回家後提到「有位大哥哥抓我的屁股」，她立刻請兒子描述抓法，兒子說「手指深入股縫由下往上大面積抓捏」。

男童母親表示，她聽到時心都碎了，當時童玩節水床旁邊有很多孩子正在戲水，一旁也有許多大人，居然沒有人發現這件事。

她說，對方年紀大概是高中生，身高不高，穿著黑色泳衣、泳褲並戴著連接呼吸管的泳鏡。她聽到當下覺得太不可思議，「光天化日下怎麼會有這種事情發生」，實在太可怕了。

女子表示，她把事發過程上傳到臉書（Facebook）社團，主要是想提倡性觀念知識，家長應該要提早教育孩子，發生類似情形時該如何自保，而不是放任加害人繼續殘害下一名孩子。

宜蘭縣政府文化局副局長辜雯華受訪指出，指揮中心在第一時間已調閱監視器畫面，呼籲民眾若發現任何異常，可立即通報現場工作人員協處。工作人員與警方也會加強巡邏，希望在童玩節場域帶給民眾歡樂氛圍。

羅東警分局第四組組長盛業本則在該臉書發文下方留言表示，已要求勤務人員積極加強童玩節安全維護，並確認可疑犯嫌身份，警方也會加派巡邏，遊客若發現可疑人士，請立即與現場員警聯繫。（編輯：戴光育）1080715