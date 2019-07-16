疑自縊輕生 台南26歲員警不治

台南市永康警分局復興派出所一名26歲的羅姓男員警，16日上午被同事發現在派出所7樓體技訓練場疑自縊不治。圖為復興派出所外觀。（請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。）中央社記者楊思瑞攝 108年7月16日

（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市政府警察局永康分局復興派出所一名26歲的羅姓男員警，今天上午被同事發現在派出所7樓體技訓練場疑似自縊，經搶救仍宣告不治。

永康警分局上午發布書面說明指出，分局保安警察大隊員警上午8時許在復興派出所7樓體技場發現羅姓員警疑似自縊，經通報救護人員搶救仍宣告不治。警方已通知家屬，並將協助處理相關後事。

警方指出，羅姓員警為警專32期畢業，於民國104年10月分發到永康警分局復興派出所任職，3年多來工作認真，表現優異，與同事相處融洽。羅員平日自我要求高，責任感相當重，遇有案件都想積極偵破，疑因工作壓力大而輕生，同仁得知消息感到十分不捨。

警方初步調查，羅員昨天請休假，原排定今天中午上班。手機內疑似有留言感謝同事及長官，死因與動機仍待進一步釐清。

警方指出，今天適逢鐵路警察局員警李承翰因公殉職公祭，台南傳出此憾事，更凸顯警察工作的辛苦，分局將協助其他員警實施心理諮商。（編輯：林沂鋒）1080716

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