避免李承翰憾事再現 警署加強人力配備

（中央社記者黃麗芸台北16日電）鐵路警察李承翰因公殉職今天公祭。為免憾事重現，鐵警改採雙人勤務，且須著防彈衣和配戴辣椒水，8月底將配置電擊槍，警政署擬採科技化方式訓練，加強員警作戰力和執勤安全。

警政署鐵路警察局高雄分局嘉義派出所警員李承翰3日晚間在台鐵北上自強號152次列車停靠嘉義站時，上車處理補票糾紛，遭情緒不穩的鄭姓男子刺傷，隔天傷重不治，因公殉職，今天在嘉義市舉行公祭，靈位將入祀嘉義忠烈祠。

為保障員警安全，總統蔡英文日前指示，「要錢給錢，要人給人」，行政院長蘇貞昌也全力支持，所有該配備的防護、人力都會盡力到位，就是希望不要再有下一個李承翰。

鐵路警察局為防範類似事件再發生，已立即分配噴柱式辣椒水給所有員警，也要求每位鐵警須穿著防彈衣並採取雙人勤務；同時持續與支援警力、台鐵、高鐵站務員及保全加強站體及列車勤務巡邏。

針對鐵警局警力不足問題，警政署調派保安警察第一、四、五總隊共計120名警力，先行支援鐵警局台北、台中與高雄分局；同時，預計10月後將陸續再增補鐵警局260名警力，並持續盤點評估人力再行增補。

由於社會各界重視員警配備問題，愛爾麗集團總裁常如山日前率先捐贈新台幣300萬元，購買約250支符合警政署規格的電擊槍，將優先配予鐵路、高鐵警察使用；龍巖集團也致贈500萬元協助添購警用電擊槍，以提升第一線執勤員警裝備及安全。

警政署已緊急採購配發鐵警局1227支辣椒噴霧器，並積極研訂電擊槍使用規範及完成訓練，待8月底獲民間捐贈電擊槍後配發使用，以維護乘客安全；同時，現階段電擊槍配發也已在簽辦採購。

為聆聽第一執勤員警聲音與意見，警政署長陳家欽9日邀全國37個警察機關進行臨時署務視訊會報，針對法規、人力、勤務、裝備及訓練等面向進行討論、研商，相關改善參據現正規劃辦理中。

陳家欽指出，為讓員警安全有尊嚴的執法，執勤裝備與教育訓練必須結合，針對各種勤務狀況因應不同處置裝備；透過科技化及無劇本訓練方式，提高員警應變力與作戰力；執法尊嚴方面，建議應迅速修法以嚴懲制裁暴力，讓員警勇於執法並確保執勤安全。

他說，警械使用條例修法部分，修法草案已經內政部審議通過，將再送行政院和立法院，修法重點包括成立審議委員會及員警用槍糾紛賠償回歸國賠機制，提供員警後盾作為保障。（編輯：李亨山）1080716