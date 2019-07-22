中市議員王朝坤被控賄選 一審判無罪

（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市無黨籍市議員王朝坤被指控去年4月在選民雷水木陪同下，以白米醬油禮盒向選民賄選，台中地方法院今天一審宣判兩人無罪，可上訴。

王朝坤被指控在競選民國107年度第三屆第四選區台中市議員選舉時，於民國107年4月9日下午2時多，由選民雷水木陪同前往台中市后里區龍門巷與福德路附近的社區，將事先取得價值新台幣360元的白米醬油禮盒，分送給多名具有投票權的選民。

多名選民收下禮盒後，王朝坤與雷男並向選民請託年底要參選議員請多多幫忙等語，案件經台中地檢署檢察官接獲檢舉後，在107年9月間到王男等人住家搜索，並依違反公職人員選舉罷免法將王男與雷男起訴，王朝坤在同年11月24日選舉時當選市議員。

台中地院審理時，王男辯稱當時只是同雷男拜訪客戶，事發當時他還沒決定要參選；雷男則表示，禮盒是妻子到公廟拜拜拿回來的，想說放在家中會壞掉，就決定送給客戶敦親睦鄰，否認賄選。

台中地院法官認為，無積極證據禮盒是王男所取得提供，且檢方並未舉證證明107年4月9日王男已公開宣示參與選舉或實際競選活動，今天認定王男與雷男罪證不足，判決無罪，全案可上訴。（編輯：翁翠萍）1080722