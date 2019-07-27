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警政署取消3千公尺普測 基層盼訓練結合實務

最新更新：2019/07/27 14:38

（中央社記者劉建邦台北27日電）警政署今天說，17日已發公文通知各地警局，取消3000公尺跑步普測，並暫緩辦理綜合逮捕術、徒手帶架離。基層員警認為，取消跑步普測是很好政策，也希望未來訓練可結合實務。

為避免鐵路警察李承翰因公殉職憾事再現，警政署長陳家欽9日召開臨時署務視訊會報，邀請全國37個警察機關、370名基層員警進行研商，了解基層需求。

陳家欽後續針對基層員警教育訓練部分，要求教育組召開研討會傾聽基層主管、員警意見，許多基層認為應採取多元化體能訓練。

警政署在17日發文通知各地警局，即日起取消3000公尺跑步普測，並暫緩辦理現行體能測驗包含綜合逮捕術、 徒手帶架離，後續也會持續研商新體測方案。

針對取消3000公尺跑步普測，警政署今天指出，考量基層主管、員警意見，後續決定採取多元化的體能訓練，17日起取消3000公尺跑步普測，現行體測包含綜合逮捕術、徒手帶架離暫緩辦理。

多名基層員警認為，取消3000公尺跑步普測是很好改變，因為每名員警的執勤環境和體能都不同，若僅用單一標準衡量，可能間接增加員警心理壓力，且受測時間都是在勤務結束後，也造成體能負荷。

基層員警提及，希望未來訓練與實務狀況結合，因第一線員警通常會面臨、處理突發狀況，現今測驗較未著重面對突發狀況時如何應對，盼可改善。

警政署通令要求取消3000公尺跑步普測，為讓員警可維持體能狀況，台北市警察局早已規畫在分局內設置專屬的健身房，內有跑步機、重量訓練等設備，盼員警平時也能養成良好運動習慣。（編輯：黃世雅）1080727

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