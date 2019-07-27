北檢偵辦私菸案 檢察長邢泰釗召開專案會議

（中央社記者蕭博文台北27日電）檢調偵辦國安局人員涉嫌走私菸品案，今天並無搜索、傳喚行動，但承辦檢察官假日加班分析卷證，檢察長邢泰釗則主持專案會議，找來新北市調查處處長蔡文郎敲定偵查步驟。

檢調偵辦國安局私菸案，先由新北市調處22日與海關在桃園機場查獲196箱共9800條走私菸品，並約談國安局人員吳宗憲、張恒嘉等10人，訊後移送北檢。

北檢檢察官複訊後認為，吳宗憲、張恒嘉涉嫌貪污治罪條例等罪且有勾串之虞，23日聲請羈押禁見獲准，其餘8名被告交保。

北檢24日會同總統府政風人員，赴吳宗憲、張恒嘉的職務宿舍，帶回相關證物；新北市調查處24日晚間約談華航空中商用品供應營銷處負責免稅品的小組長黃川禎，檢察官複訊後25日諭令黃男新台幣20萬元交保。

北檢26日兵分5路搜索華航空品處、華膳等地，並提訊在押的國安局人員吳宗憲。

北檢今天並無搜索、傳喚行動，但承辦檢察官黃偉銷假上班，一早即動員檢察事務官，分析過濾日前搜索扣押的電磁紀錄、文件等證據，深入勾稽比對已到案被告的供詞與卷證資料。

此外，檢察長邢泰釗今天晚間7時親自主持專案會議，新北市調查處處長蔡文郎等辦案人員也參加會議，檢調共商未來偵查方向及步驟，會議直到晚間9時許才結束。（編輯：張銘坤）1080727