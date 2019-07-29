台中民宅遭槍擊案 檢警追查死亡槍手動機

台中市賴姓男子28日晚間到太平區一處住宅開3槍後逃逸，警方跟監賴男車輛到南投圍捕時發生槍戰，控制現場後破窗，發現賴男手握槍枝，右邊太陽穴有傷口，緊急送醫搶救後，仍因傷重宣告不治。（讀者提供）中央社記者蕭博陽傳真 108年7月29日

（中央社記者蘇木春、蕭博陽台中29日電）台中市賴姓男子昨晚到太平區一處住宅開3槍後逃逸，警方跟監賴男車輛到南投圍捕時發生槍戰，期間車上賴男太陽穴中彈傷重不治，至於賴男開槍動機與致死原因檢警正調查中。

台中地檢署表示，住家遭開槍的黃姓屋主表示未與他人結怨，與賴男不熟識，但賴男疑似與同社區其他住戶結怨，犯嫌是否誤擊住家仍待釐清，南投地檢署檢察官今天將會同法醫相驗賴男遺體，釐清男子是因開槍自盡或是槍戰中槍致死。

檢警調查，32歲賴姓男子有槍砲彈藥前科，離婚後獨自扶養一對女兒，日前曾因妨害公務案件被警方偵辦。

28日晚間6時多，賴男駕駛白色休旅車，停在太平區新安街一處透天民宅外，朝鐵門開3槍後逃逸，屋主聽到槍聲查看，發現鐵門上有3個彈孔，子彈貫穿後還卡在屋內的鞋櫃中，屋主嚇得立即報案。

賴男開槍後，再駕車到南屯區文心南三路與文心南路口旁空地，又對空鳴3槍後逃逸，警方獲報組成專案小組，兵分多路追捕賴嫌，男子犯案後再前往大里、霧峰等地區，接著上國道往南投地區逃逸，警方沿著賴男的逃亡路線追緝。

當晚10時30分賴男開車行經台14線南投縣埔里鎮路段，在靠近愛蘭橋附近停等紅燈，警方跟隨在賴男後方見狀上前圍捕，警方先對空鳴槍要求男子下車，但對方拒捕。

警方聽到車內傳出槍響，立即朝車輪開47槍，控制現場後破窗，發現賴男手握槍枝，右邊太陽穴有傷口，立即將他送往埔里基督教醫院搶救，但男子因傷重不治死亡。

賴男在逃亡期間，還曾打電話與家人聯繫，託付照顧兩名女兒，並向家人告別。檢警正深入調查賴男開槍動機與致死原因。（編輯：陳俊碩）1080729