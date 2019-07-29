台北港貨櫃橋式起重機電梯突下降 壓死維修工

台北港28日發生貨櫃橋式起重機電梯墜落壓死維修工人意外，全案正由警方調查釐清案情，新北市勞檢處29日也派員到場了解事故原因。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年7月29日

（中央社記者王鴻國新北29日電）台北港昨天下午發生貨櫃橋式起重機電梯意外壓死維修工人，讓家屬傷心欲絕，新北市勞檢處今天也到場調查，初步了解懷疑維修時未斷電且未設安全設備，要求停工接受調查。

45歲黃姓男子昨天在台北港進行貨櫃橋式起重機維修電梯防護網，依照標準作業流程應將電梯手動控制上移，並將「過速安全開關」打開，防止電梯滑動，但不知何故，電梯突然下降，壓死在電梯井下方維修的黃男。

警方到場初步蒐證並報請相驗，以確定死因，死者家屬獲報傷心欲絕，對電梯為何突然下降壓死人表示不能接受，全案正由警方調查以釐清案情。

勞檢處昨天接獲消防局通報，今天才派員至現場瞭解事故發生原因。初步調查疑因現場維修未斷電停止運轉，且未設防止落下物導致危害勞工的安全設備。

勞檢處表示，已要求事業單位停止作業配合調查，將追究雇主違反職業安全衛生法相關規定責任。此外，新北市政府勞工局將協助勞工家屬處理後續職災慰助事宜。（編輯：李錫璋）1080729