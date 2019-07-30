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男子搭火車不滿要補票 乘客勸說不成演變互毆

最新更新：2019/07/30 18:51

（中央社記者王朝鈺基隆市30日電）一名男子昨天搭乘太魯閣號要到東部出差，不滿遭列車長要求補票，雙方發生爭執，一旁乘客見狀上前勸說不成，兩人在火車上大打出手，警方獲報到場將兩人帶回調查。

林姓男子今天在臉書（Facebook）社團「花蓮543」發文並附上影片，提到昨天下午1時10分，一輛從台北開往花蓮火車上有兩名男子打架，影片只見一名身穿白色襯衫男子與另一名黑衣男子大打出手，兩人最後在八堵車站下車。

警方初步調查，年約30歲的白衣男子昨天搭乘228車次太魯閣號要到東部出差，因男子持悠遊卡刷卡搭車，列車長要求這名男子補票，男子不服不斷質問列車長，雙方發生爭執。

一旁年約40歲的黑衣男子見狀上前勸說，未料兩人發生激烈口角進而演變互毆，兩人臉部等處受傷，待列車下午1時30分許停靠八堵車站時兩名男子下車。鐵路警察局台北分局七堵派出所員警隨後也到場處理，並協助將白衣男子送醫治療，白衣男子經驗傷後已向警方提告傷害。

拍攝影片的林姓男子向中央社記者表示，當時不少乘客嚇到紛紛閃避，他在兩人互毆快結束前才拿起手機錄影，原本心想只是隨手拍攝，後來想到鐵路警察李承翰日前也是因補票糾紛不幸遭刺死，才會決定將影片放上網，呼籲各界重視鐵路乘車安全。（編輯：張銘坤）1080730

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