板橋大東街騎樓傳縱火 警速逮涉案男送辦

新北市板橋區大東街31日凌晨發生騎樓火警，多部機車起火燃燒，警消獲報迅速趕到現場撲滅火勢，幸未傳出人員傷亡。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年7月31日

（中央社記者王鴻國新北31日電）新北市板橋區大東街今天凌晨近1時發生騎樓火警，多部機車起火燃燒，警消獲報前往搶救並迅速滅火，無人傷亡，警方歷12小時偵辦並逮捕曾有縱火前科的李姓男子送辦。

這起火警發生在凌晨0時50分，板橋區大東街某民宅騎樓共9輛機車因不明原因起火燃燒，一時濃煙密布，造成附近居民驚慌，警消到場迅速疏散附近住戶並撲滅火勢，所幸無人傷亡。

由於附近民眾指有可疑男子涉嫌縱火，警方於是擴大偵辦，經調閱監視器畫面仔細比對後鎖定一名身著黑衣、短褲男子出現火場後隨即起火。

警方於是展開查訪並鎖定附近住戶的57歲李姓男子涉案，而這名男子是留美博士並曾在大學任教，民國100年曾因故在大東街住家附近涉縱火被警逮捕。

李男疑似因停車糾紛和他人結怨憤而縱火，警方經檢具相關證據向檢方聲請拘票獲准，今天中午12時50分展開查緝，順利將李男逮捕到案並查扣疑似縱火用噴燈，全案正深入偵辦，以釐清涉嫌縱火原因，訊後將依公共危險罪嫌移送法辦。（編輯：李錫璋）1080731