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八里電台土地之爭 中廣行政訴訟敗訴確定

最新更新：2019/07/31 20:18

（中央社記者劉世怡台北31日電）中廣在新北市八里電台由交通部徵收來的17筆土地遭判收回國有定讞，中廣提行政訴訟主張與交通部間對17筆土地有徵收的公法關係，最高行政法院今天判決中廣敗訴確定。

全案緣於，中廣公司須興建八里電台，交通部擬為中廣徵收改制前台北縣八里鄉17筆土地（民國93年3月以買賣為原因，移轉登記予第三人），作為興建電台之用，行政院民國55年1月間核准徵收，因以徵收為原因，登記為中廣所有。

之後，交通部就除1筆土地以外的16筆土地，對中廣提起民事訴訟，請求「確認中華民國對該16筆土地的土地所有權存在，中廣並應將16筆土地，以徵收為原因取得所有權的登記塗銷」，最高法院已判交通部勝訴確定。

中廣主張，身為當時這17筆土地徵收案的「需用土地人」，聲請國家徵收土地，於徵收補償費發放完後，當然取得土地所有權，中廣與交通部之間存在徵收法律關係，依行政訴訟法提起確認訴訟，請求確認兩造間關於這17筆土地有函請徵收的公法上法律關係存在。

一審台北高等行政法院認定，中廣不具備「需用土地人」資格，也沒依規定擬具詳細徵收計畫書，聲請核辦徵收情事，就算符合「需用土地人」，也不因此有權出售及占用這17筆土地，因此判中廣敗訴。

中廣不服提起上訴，由最高行政法院受理，今天認定，即使當初申請徵收目的，是為了提供土地給中廣作為興建八里電台使用，依規定中廣仍非這17筆土地徵收關係中的「需用土地人」。

最高行政法院指出，中廣訴請確認兩造間關於這17筆土地有函請徵收的公法上法律關係存在，為無理由，仍判中廣敗訴。全案確定。（編輯：李錫璋）1080731

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