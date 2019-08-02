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暑假毒品濫用高峰期 法務部籲全民齊心反毒

最新更新：2019/08/02 15:56

（中央社記者劉世怡台北2日電）法務部今天指出，正值暑假毒品濫用高峰期，政府各機關強力查緝毒品藥頭及新興毒品，呼籲民眾共築反毒防線，並有賴家長更加關注小孩狀況，於第一時間加以介入與預防。

法務部發布新聞稿指出，從民國106年行政院通過「新世代反毒策略」，3年來中央部會及各地方政府齊心努力，以具體行動全面向毒品宣戰。

緝毒方面，成效比過去更好，包含今年3月間發動的第3波「安居緝毒專案」，查獲毒品重量達7315餘公斤，破獲毒品工廠19座，查扣犯罪所得高達新台幣1億1034餘萬元，成效創下歷次專案之最，有效避免販毒者持續戕害國人，並彰顯政府將販毒者趕出社區、為社區消「毒」的決心。

新聞稿指出，依據聯合國毒品與犯罪辦公室（UNODC）定義的「新型影響精神物質」（New Psychoactive Substances，NPS）種類，即國內所謂的新興毒品，截至今年4月，國際NPS通報累積品項已高達943項，且有逐年升高趨勢，已成全球面對重大挑戰。

法務部及警政署經向行政院爭取經費後，已提升新興毒品尿液檢驗量能，大幅增加檢出的毒品或新興物質種類，並對於在轟趴、MOTEL等場所被查獲者及少年，優先以廣篩尿液方式進行檢驗，期能有效降低染毒黑數及追蹤國內新興物質濫用情形，同時加速列管。

根據法務部法醫研究所統計，107年因施用新興毒品死亡案件為45件，較106年的100件下降幅度高達55%，今年1至5月的死亡案件則為19件，顯示新興毒品的防制策略已發揮一定作用。

另一方面，初犯施用各級毒品的總人數也呈現逐年下降趨勢，106年為1萬7140人，107年則下降為1萬5525人，較106年下降了9.4%，而今年第1季則較去年同期下降了6.4%，可見我國新生施用毒品人數已有效控制。

目前正值暑假毒品濫用高峰期，反毒工作需全民一起參與，才能建立全方位的反毒網；法務部呼籲，全民共同參與反毒行動，共築反毒防線，並有賴家長更加關注小孩狀況，於第一時間加以介入與預防；如遇有販毒情事，請踴躍撥打檢舉藥頭專線（110）或0800024099按2，最高獎金為新台幣1000萬元，身分絕對保密。（編輯：方沛清）1080802

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