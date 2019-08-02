保四女警跑步昏倒 昏迷指數3搶救中

（中央社記者蕭博陽彰化縣2日電）保四總隊顏姓女警日前率隊補測3000公尺跑步時突然昏倒，送醫一度失去生命徵象，搶救後恢復心跳，但直到今天下午昏迷指數仍是3，醫院全力治療，同袍也希望她儘快康復歸隊。

昏迷指數是用於評估昏迷病人的測量工具，總分15分為正常，3分代表深度昏迷。

駐於彰化縣的內政部警政署保安警察第四總隊顏姓女警7月31日進行常訓術科3000公尺跑步突然昏倒，送往秀傳紀念醫院急救，到院前失去生命徵象，經急救恢復心跳，但昏迷指數3，有生命危險，消息傳到社群網站臉書（Facebook）社團「為警察加油」引發議論。

警政署17日已發公文通知各地警局取消3000公尺跑步普測，有人質疑保四仍堅持測驗引發基層不滿；保四總隊第四大隊長李承翰透過友人發文回覆表示，總隊請求醫院給予最好醫療團隊與救治，女警仍在觀察中，大隊也派員協助家屬，希望大家祈禱女警好轉、快歸隊。

李承翰表示，警政署函請各警察機關應採取更多元、更彈性體能訓練，除現行跑步，也可規劃游泳、登山、健走與球類運動等體能訓練，並取消目前實施的3000公尺跑步「普測」，換言之是取消「普測」，而非取消3000公尺，可選擇走路或跑步完成。

李承翰說，這項上半年常訓6月開始，由於天候因素，延遲到7月仍有梯隊接受補測，由擔任特考班區隊長的顏姓女警帶隊受測，事發當天共35人補測，其中12人選擇走路；當天跑步前測得氣溫、相對溼度的中暑指數是39.5，如果指數達40，依規定不進行測驗。

李承翰表示，下午探視顏姓女警，生命徵象穩定，但昏迷指數仍是3，醫院給予藥物維持；經醫院電腦斷層、心導管檢查，未發現腦部出血或心臟有問題，器官都正常，醫師目前也無法斷定昏倒原因。（編輯：李明宗）1080802