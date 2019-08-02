警政署：430支電擊器 9月配發捷運警察隊[影]

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（中央社記者劉建邦台北2日電）鐵路警察李承翰因公殉職，外界關注員警使用電擊器。警政署今天表示，龍巖公司捐贈430支拋射式電擊器，預計9月配發給高雄市及桃園市捷運警察隊、航空警察隊、警察專科學校。

警政署召開「捐贈拋射式電擊器」記者會，內政部長徐國勇、署長陳家欽、立委管碧玲、龍巖公司代表出席。

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所警員李承翰7月3日晚間在台鐵北上自強號152次列車停靠嘉義站時，上車處理補票糾紛，遭刺傷後，隔天傷重不治，因公殉職。外界關注員警配備電擊器議題。

警政署7月30日接受愛爾麗集團捐贈的250支電擊器，將在8月底分發給鐵路警察局員警使用。

警政署指出，龍巖公司今天捐贈430支拋射式電擊器，預定9月間配發給桃園市警察局捷運警察隊75支、高雄市警察局捷運警察隊59枝、航空警察局186枝、台灣警察專科學校110枝。

徐國勇致詞時表示，若依政府採購法，可能無法立即提供電擊器給第一線員警，透過民間企業捐贈，並經過警政署核准，就可立即提供第一線員警，430支電擊器主要是在執行勤務時使用。

陳家欽致詞時說，感謝民間捐贈電擊器，可提升第一線執勤員警安全，若歹徒持有刀械等危險物品，電擊器是員警最好選擇，保護值勤安全，後續也會持續編列預算添購電擊器。

警政署指出，民間企業捐贈拋射式電擊器，採碳纖材質，具備可替換式拆裝結構，包含內建攝影機、安全插梢、照射距離約100公尺三段式LED燈，電擊探針約可穿透2至3.5公分衣物，重量部分不含彈匣約450公克。（編輯：方沛清）1080802