檢測市售抗菌襪 新北消保官：3成全無效

新北市政府法制局7日舉行記者會，公布市售標榜具抗菌功能的抗菌襪檢驗結果，法制局主任消費者保護官王治宇（前）表示，14款抗菌襪中有10件不符合國家抗菌標準，其中5件全無抗菌效果。中央社記者王鴻國攝 108年8月7日

（中央社記者王鴻國新北7日電）明天是爸爸節，有些子女會買雙抗菌襪來讓父親免除腳臭困擾，但根據新北市消保官今天公布抗菌襪檢測結果，14件樣品有10件不符合國家抗菌標準，其中5件全無抗菌效果。

新北市政府法制局今天舉行記者會公布市售標榜具有抗菌功能的抗菌襪檢驗結果，法制局主任消費者保護官王治宇表示，委託全國公證檢驗公司檢測14款抗菌襪，竟高達10件不符合國家抗菌標準，其中5件全無抗菌效果，12件商品標示不符規定，甲醛檢測則全部合格。

王治宇表示，未來將不符抗菌規定業者移請當地縣市主管機關來檢查，若檢查結果仍不符抗菌標準，將可能移公平交易委員會依公平法開罰處新台幣5萬元以上2500萬元以下罰鍰，若持續未改善可加倍處罰。

全國公證紡織科技資深經理祝麗梅表示，這次是根據菌數檢測前後的數量來檢測抗菌效果，目前是依金色葡萄球菌及肺炎桿菌等菌種來做抗菌襪檢測項目。

她表示，生活周遭都可見到金色葡萄球菌，包括洗衣後衣服仍有異味，就是金色葡萄球菌代謝造成臭味，若皮膚表面有傷口，就有可能感染金色葡萄球菌產生化膿，甚至是敗血病等結果。

法制局長黃怡騰透過新聞稿表示，只要長時間穿著鞋子將讓腳悶在高溫潮濕細菌大量滋生的環境，因此，市售抗菌襪不是針對爸爸等特定年齡或性別的商品，消保官身為消費權益的捍衛者，應替民眾好好把關，讓不肖廠商生產的無效或不合格抗菌襪在市場上消失。

法制局指出，全國公證進行有關抗菌性檢驗依CNS 14945「一般用途抗菌紡織品性能評估」進行，評估標榜抗菌性能紡織品「減菌率」（percent reduction of bacteria），以金黃色葡萄球菌（革蘭氏陽性菌）和肺炎桿菌（革蘭氏陰性菌）作為代表菌種，測試時將定量菌液接種在標榜抗菌的紡織品上，觀察經過一定時間後細菌能減少多少。

根據標準，抗菌性紡織品減菌率至少應達到99%。另纖維成分分析部分依CNS15290紡織品安全規範（一般要求）進行，評估纖維產品成分是否與標示符合，避免業者以低價纖維混充高價纖維，影響消費者權益。

法制局公布5件無抗菌效果抗菌襪品牌分別是BVD雙效抗菌除臭1/2健康男襪（加大）、【G.SIN】銀離子抗菌除臭襪中低筒運動機能款迅速排汗棉襪、《老船長》淨味博士除臭抗菌1/2毛巾運動襪、蒂巴蕾動能回饋抗菌防臭運動襪（男）、抗菌防臭船型襪【旅行家】。（編輯：李錫璋）1080807