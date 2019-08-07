車被裝GPS 吳欣盈求償獲賠25萬元確定

（中央社記者劉世怡台北7日電）新光人壽副總經理吳欣盈不滿6年前時任丈夫林知延委任律師劉宗欣指揮徵信社在她座車裝設GPS，提起民事訴訟。二審法院今判決劉及所屬事務所連帶賠償吳女25萬元，全案確定。

判決指出，劉宗欣受林知延委託，責由徵信業者進行跟拍，及在吳欣盈長時間使用的汽車上裝設GPS，已屬故意不法侵害吳女隱私權且情節重大的侵權行為，應負損害賠償責任。

此外，劉宗欣是國際通商法律事務所合夥人，因其執行合夥事務而故意不法侵害吳欣盈隱私權，事務所也應負連帶賠償責任，因此判決劉宗欣與事務所連帶賠償新台幣25萬元精神慰撫金。

這起案件源於，華南金控林家長子林知延與新光金控吳家長女吳欣盈在民國100年結婚，後來傳出婚變，離婚訴訟部分，今年初二審法院判准離婚，因未上訴而確定。

林知延被控為掌握吳欣盈行蹤，102年8月接受劉宗欣建議，委託2名徵信業者跟監吳女，徵信業者在林的授意下暗中在吳女座車安裝衛星定位系統（GPS），取得吳女行蹤，涉嫌妨害秘密。一審判林知延無罪，案經上訴，二審改判拘役20天，得易科罰金，上訴三審中。（編輯：李亨山）1080807