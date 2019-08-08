颱風利奇馬逼近 新北市府關閉淡水漁人碼頭

颱風利奇馬逼近台灣，新北市政府交通局表示，已在8日上午8時50分起封閉淡水漁人碼頭。圖為龜吼漁港船員用纜繩固定船隻。（新北市政府提供） 中央社記者葉臻傳真 108年8月8日

（中央社記者葉臻新北8日電）颱風利奇馬逼近台灣，新北市政府已從今天上午8時50分起關閉淡水漁人碼頭，晚間9時起也將關閉板橋大漢橋至城林橋堤外機車道等處，如有風雨變大將再調整並發布訊息。

颱風利奇馬接近台灣，氣象局已發布海上陸上颱風警報，提醒基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮防範強風豪雨。

新北市政府交通局表示，已在今天上午8時50分起封閉淡水漁人碼頭，停靠淡水漁人碼頭的順風河運及台北航運內河載客船舶即予停航，另因漁人碼頭封閉，公車857路線、紅23路線、紅26路線也不會駛入漁人碼頭公車站。

新北市政府水利局也將在今天晚間9時關閉新店溪、大漢溪、淡水河流域內之橫移門，以及二重疏洪道各越堤道路、新莊西盛至三重重新橋堤外便道、樹林柑園至鶯歌堤外便道、以及板橋大漢橋至城林橋堤外機車道。

如有風雨變大、河川水位迅速提高，提早達關閉橫移門及越堤道條件，將再調整並儘早發布訊息。

新北市政府農業局也強化應變措施，並通知29區公所及30區農漁會，加強宣導農漁作物因應颱風的防災作業，民眾若在戶外發現路樹傾倒，可撥打本市1999市政服務專線，將有專人前往處理。（編輯：李錫璋）1080808