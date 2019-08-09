男假冒胞兄辦卡盜刷盜領款 判刑1年10月

（中央社記者蘇木春台中9日電）男子宋鈺鴻因缺錢花用，涉持胞兄身分證件及扣繳憑單偽辦兩張信用卡，又持胞兄存摺與印鑑盜領存款，非法所得逾110萬元，台中地院今天依偽造文書罪判處1年10月徒刑，可上訴。

台灣台中地方法院判決書指出，男子宋鈺鴻因缺錢花用，在民國106年1月間，私自拿取胞兄的身分證、健保卡及各類所得扣繳暨免扣繳憑單後影印，接連向銀行共申請2張信用卡。

銀行核發信用卡後，宋男在卡片背後偽簽胞兄姓名，開始在台灣各地刷卡購買珠寶、超市購物、加油站加油及預借現金，5個月內共計消費新台幣22萬1588元。宋男消費後，都未繳費而被停卡。

宋男另持胞兄放在家中的銀行存摺、印章，到銀行臨櫃提領現金，陸續共計提領89萬6000元，直到宋男胞兄收到銀行的信用卡催繳通知，並查看銀行帳戶發現遭提領一空，才得知遭到胞弟盜刷、盜領憤而提告。宋男經偵辦後，被依偽造文書罪嫌起訴。

台中地院法官認為，宋男不思循正當途徑獲取財物，冒用胞兄名義偽辦信用卡詐取財物，嚴重影響信用卡制度、妨害金融秩序，審酌宋母已與銀行達成還款協議，今天依偽造文書罪判處1年10月徒刑，全案可上訴。（編輯：戴光育）1080809