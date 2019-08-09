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苗栗市廚具行大火延燒逾4小時 幸無人傷亡

最新更新：2019/08/09 22:31
苗栗縣苗栗市一間廚具行9日晚間發生火警，現場約200坪賣場和鐵皮屋付之一炬，截至晚間近10時，火勢雖獲得控制，但鐵皮屋內仍持續悶燒，消防隊一邊灑水降溫、一邊請來挖土機清除被燒毀的鐵皮建築。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真　108年8月9日
苗栗縣苗栗市一間廚具行9日晚間發生火警，現場約200坪賣場和鐵皮屋付之一炬，截至晚間近10時，火勢雖獲得控制，但鐵皮屋內仍持續悶燒，消防隊一邊灑水降溫、一邊請來挖土機清除被燒毀的鐵皮建築。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真　108年8月9日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣9日電）苗栗縣苗栗市玉清路旁一間廚具行今天晚間發生火災，屋內堆滿許多易燃物質，火勢一發不可收拾，消防隊抵達現場拉出多條水線灌救，近4小時才控制火勢，幸無人傷亡。

苗栗縣政府消防局傍晚5時30分許接獲通報，一間鐵皮搭建的廚具行發生火警，隨即派消防員前往搶救。趕抵現場時，火舌挾帶陣陣濃煙不斷從屋內竄出，甚至傳出爆破聲響。

消防隊員表示，廚具行堆滿冰箱、油料與瓦斯鋼瓶等易燃物質，火勢猛烈竄燒，一般水柱無法撲滅，還拉出多條泡沫水線，歷時近4小時，總算順利控制火勢，但現場約200坪賣場和鐵皮屋已付之一炬。

截至晚間近10時，火勢雖獲控制，但鐵皮屋內仍持續悶燒，消防隊一邊灑水降溫、一邊請挖土機清除被燒毀的鐵皮建築，並確認是否有人員受困，所幸暫未發現人員傷亡，至於火災發生原因仍須進一步調查。（編輯：李明宗）1080809

苗栗縣苗栗市一間廚具行鐵皮倉庫9日晚間發生火警，由於內部堆滿許多易燃物，火勢一發不可收拾，消防人員花了近4小時才控制火勢，暫未傳出傷亡。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真　108年8月9日
苗栗縣苗栗市一間廚具行鐵皮倉庫9日晚間發生火警，由於內部堆滿許多易燃物，火勢一發不可收拾，消防人員花了近4小時才控制火勢，暫未傳出傷亡。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真　108年8月9日
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