台南槍擊案7人到案 檢聲押前里長等3人

（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市仁德區昨天傳出疑似兩派人馬談判衝突的槍擊案，造成一名王姓男子中彈不治。檢警案發至今拘提7人到案，今晚檢方向法院聲押的3人中，有一人曾經擔任過永康區的里長。

台南市政府警察局歸仁分局在蒐證調查後發現，案發時有一輛自小客車開到案發地點的民宅前停下，有3人下車進入屋內後不久傳出槍聲；隨後一名王姓男子中彈跑到屋外，倒在約50公尺外的路旁，經路人發現報案，送醫後宣告不治。

警方在蒐證後鎖定特定車輛及對象進行拘提，初步發現共有9人涉案。至今晚為止帶回案發民宅的承租人黃姓男子、及開車載死者到現場的前里長李姓男子等7人到案。並起出改造手槍2把、空氣槍1把及子彈8發等證物，並持續追查未到案的2人，以釐清案情。

經過警方及檢察官偵訊後，檢方在晚間以持有槍砲、殺人、恐嚇涉嫌重大，有串證之虞，向台南地方法院聲請羈押李姓、謝姓、黃姓3名男子。另外，郭姓男子以新台幣3萬元交保；1人訊後請回、1人轉為關係人。還有1人接受偵訊中。

台南地檢署檢察官陳冠霖今天上午會同法醫對死者進行相驗，發現死者左胸及左後背各有一個彈孔，將擇日進行複驗。死者妻子接獲通知到場時，情緒激動頻頻落淚。她表示，丈夫平時不會跟她說什麼事，不清楚丈夫在外的交友情況；她也很想知道到底發生什麼事，希望檢警協助釐清。（編輯：林沂鋒）1080812