北市自強隧道推區間測速 9月正式上路

為降低自強隧道內交通事故，兼顧警方執法安全，台北市政府警察局交通警察大隊將在9月1日起，配合交通部推動「速度管理」與「科技執法」政策，正式於該隧道內實施區間平均速率，取締超速及違規變換車道的車輛。中央社記者徐肇昌攝 108年8月13日

（中央社記者黃麗芸台北13日電）自強隧道9月起將實施「區間測速」及跨越雙白線執法，台北市警察局交通警察大隊大隊長陳明志今天說，屆時行車速度逾61公里者將優先取締，另辛亥隧道預計年底前跟進。

有鑒於台北市自強隧道去年7月發生游姓男子駕駛超跑追撞隧道內的兩輛施工工程車，釀2死3傷事故。交通警察大隊今天在自強隧道口附近舉行「自強隧道9月起正式實施區間測速及跨越雙白線執法」宣導記者會，以降低自強隧道內交通事故，和兼顧警方執法安全。

陳明志表示，為配合交通部推動「速度管理」與「科技執法」政策，9月1日起將正式於自強隧道內實施「區間測速」，依台北市交工處公告自強隧道速限規定為40公里，新制上路後將針對超速逾20公里以上者優先取締，意即行車速度超過（含）61公里以上者。

同時，除取締超速者外，在自強隧道內違規變換車道的車輛也在內，將針對跨越雙白線的違規行為，進行舉證告發，以避免車輛跨越雙白線造成交通事故。

陳明志說明，目前一般道路和高速公路的超速寬限值為10公里，但考量自強隧道「區間測速」新制上路，初期超速值放寬至20公里，但實施約3至6個月後，將會針對執法現況進行檢討，未來不排除再下調。

至於辛亥隧道規劃建置部分，陳明志表示，目前正在施工、建構中，預計最晚今年底以前跟進推動「區間測速」；此外，包括北市車站、快速道路等，也將陸續建構相關科技執法設備。

陳明志指出，交通科技執法具有兩項意義，首先，由於隧道為封閉空間，希望藉此讓駕駛人了解不要在隧道內開快車，以減少事故發生，同時養成良好駕駛習慣；其次，則是減少交通警力取締使用，並轉而運用在打擊犯罪和維護治安等勤務上。

交通警察大隊說明，自強隧道為北市首次實施「區間測速」科技執法路段，為清楚告知駕駛人實施範圍，在區間測速路段起點前，除依道路交通管理處罰條例規定，一般道路設於起點前方100至300公尺，設置「警52」警告牌面，並加掛文字為「前方區間測速長度—公尺」附牌，用以區別現行測速照相執法方式。

此外，測速起點與終點位置，均會設置「區間測速起點」和「區間測速終點」牌面。

交通警察大隊表示，區間速率是以行駛全路段的車速平均值作為認定標準，若在監測路段間偶然不慎超速並不至於立刻構成違規，後續再注意控制車速即可。

新北市為全國首先實施「區間測速」縣市，去年7月在萬里隧道率先推出；北宜公路坪林路段今年4月也接續實施；9月將跟進的自強隧道全長約900公尺，隧道中段道路較直，離峰或深夜時段常接獲民眾反應有嚴重超速案件。（編輯：張銘坤）1080813

配合交通部推動「速度管理」與「科技執法」政策，台北市政府警察局交通警察大隊9月1日起，將在自強隧道內實施區間平均速率，取締超速及違規變換車道的車輛。中央社記者徐肇昌攝 108年8月13日