非洲廠傳主管性侵 年興紡織：非台籍幹部

（中央社記者侯文婷台北16日電）外電披露牛仔褲製造大廠年興紡織驚爆非洲廠有女工為保飯碗，被迫與主管發生性關係。年興紡織台北總部今天澄清，涉案者非台籍幹部，已採取相關措施杜絕類似情事。

路透社報導，年興紡織在賴索托設有5間工廠，共雇用約1萬名女性員工。美國工人權益聯盟（WRC）調查發現，在為美國品牌製造牛仔褲的其中3間工廠內，女性經常遭脅迫與主管發生性行為，以獲得工作或保住飯碗。

中央社電話聯繫年興紡織台北總部，公司表示此案由旗下國外股東委託美國工人權益聯盟調查，經由訪問工廠女工，確認賴索托工廠確有類似情事，疑為當地社會普遍現象。

年興紡織說，公司以往就設有申訴專線，但女工往往擔心遭報復而未報，以致先前未獲檢舉，日後會推廣2年的宣導課程，加強員工對性侵與性騷擾的通報意識，杜絕廠內再發生類似事件。

年興紡織在越南、墨西哥及賴索托皆有設廠。賴索托的成衣廠主要生產牛仔褲，並與美國服飾公司利惠公司（Levi Strauss & Co），以及擁有藍哥（Wrangler）與Lee牛仔褲品牌的Kontoor Brands等企業合作。

根據年興紡織、5個工會及兩個女權團體簽署的具約束性協議，未來將有一個獨立委員會處理投訴，確定是否發生違法情事，並依據賴索托法律進行救濟。公司也將讓獨立任命的民間社會成員至工廠訪問員工，嚴令管理層不得報復提出投訴的勞工。

年興紡織表示會再發布重大聲明詳細對外說明。（編輯：陳亦偉）1080816