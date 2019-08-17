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高雄輕軌車廂遭塗鴉 男子落網另1人在逃

最新更新：2019/08/17 20:21
高捷輕軌機廠日前遭兩名男子深夜闖入，並在輕軌車廂上塗鴉，警方循線調查後，17日將涉嫌重大的王姓男子逮捕到案，並持續追捕另名犯嫌。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年8月17日
高捷輕軌機廠日前遭兩名男子深夜闖入，並在輕軌車廂上塗鴉，警方循線調查後，17日將涉嫌重大的王姓男子逮捕到案，並持續追捕另名犯嫌。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年8月17日

（中央社記者程啟峰高雄17日電）19歲的王姓男子夥同網友3日翻牆進高雄輕軌前鎮機廠，對3節輕軌車廂塗鴉後逃逸，警方今天循線逮捕王男，他坦承與另1名在逃網友犯案，全案依毀損及無故侵入住居罪嫌送辦。

前鎮警分局3日接獲高雄捷運公司報案指出，當天上午8時發現停放前鎮機廠的3節輕軌車廂遭噴漆塗鴉，警方立即成立專案小組調閱周遭監視器追查，經過濾相關資料比對，鎖定王男涉有重嫌。

警方指出，王男夥同另一名男子，當天清晨攀越圍牆進入輕軌捷運機廠，以水彩噴漆畫作罐塗鴉現場停放的3節輕軌車廂，犯案後又雙雙翻牆離開。

警方今天帶回王男到案說明，他坦承與另一名男網友犯案，但不清楚對方身分，全案正由警方進一步調查中。（編輯：卞金峰）1080817

高雄輕軌機廠日前凌晨遭人入侵，在輕軌車廂外塗鴉破壞，高捷除報警處理外，也動員大量人力清洗恢復。（高捷公司提供）中央社記者王淑芬傳真　108年8月17日
高雄輕軌機廠日前凌晨遭人入侵，在輕軌車廂外塗鴉破壞，高捷除報警處理外，也動員大量人力清洗恢復。（高捷公司提供）中央社記者王淑芬傳真　108年8月17日
高雄輕軌機廠3日凌晨遭不明人士潛入，並在車廂外惡意塗鴉，高雄市警方獲報後展開追查，17日循線逮捕一男到案說明。（高捷公司提供）中央社記者王淑芬傳真　108年8月17日
高雄輕軌機廠3日凌晨遭不明人士潛入，並在車廂外惡意塗鴉，高雄市警方獲報後展開追查，17日循線逮捕一男到案說明。（高捷公司提供）中央社記者王淑芬傳真　108年8月17日
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